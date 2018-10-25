В Токио состоялись переговоры заместителей глав МИД РК и Японии

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25 октября в Токио состоялись переговоры заместителей министров иностранных дел РК и Японии о ликвидации «фонда примирения и исцеления» по оказанию помощи жертвам сексуального рабства. Первый замминистра иностранных дел Чо Хён и его японский коллега Такео Акиба обсудили данную тему, обменявшись мнениями по общему спектру вопросов двусторонних отношений. Они также затронули ситуацию с продвижением денуклеаризации КНДР. Чо Хён пригласил Такео Акиба посетить Сеул. Стороны договорились прилагать усилия для укрепления реального сотрудничества. Сообщается, что 29 октября в Сеуле состоится заседание рабочей группы по культурным и гуманитарным обменам по случаю 20-летия подписания совместной декларации бывшим президентом РК Ким Дэ Чжуном и экс-премьером Японии Кэйдзо Обути.