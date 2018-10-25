17,6% южнокорейского экспорта составляет доля малых и средних компаний

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В прошлом году объём экспорта малых и средних компаний РК составил 100 млрд 800 млн долларов. Это 17,6% от всего экспорта. Показатель сократился на 1% по сравнению с предыдущим годом. Импорт, осуществляемый такими компаниями, составил 118,9 млрд долларов или 25,2%. Здесь их доля сократилась на 1,1%. Об этом говорится в докладе Национального статистического управления, представленном 26 октября. Экспорт малого и среднего бизнеса вырос на 9,5% в годовом исчислении, а импорт - на 13,1%. Компании данного сегмента поставляют на мировой рынок в основном продукцию машиностроения, высокоточное оборудование и текстиль. Наибольшая доля экспорта приходится на рынки Юго-Восточной Азии, Китая, США.