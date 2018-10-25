Показатели южнокорейского автопрома стремительно падают

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Автомобильная отрасль РК, которая являлась флагманом отечественного экспорта, сокращает показатели. С января по сентябрь этого года производство сократилось на 8,4% в годовом исчислении, внутренние продажи - на 3,4%, экспорт - на 9%. Положение южнокорейских производителей на американском рынке, на который приходится 1/3 южнокорейского экспорта автомобилей, также ухудшается. В первом квартале доля автопроизводителей РК составила 7,8%. Это на 2,6% меньше, чем в 2015 году. Ещё два года назад на автопром приходилось 14% всего южнокорейского экспорта, но в первом квартале этого года данный показатель составил 7%. За два года в автомобильной отрасли было потеряно около 9 тыс. рабочих мест.