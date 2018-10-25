Gallup Korea: Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина сократился до 58%

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Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина сократился на 4% по сравнению с предыдущей неделей, составив 58%. Об этом сообщило агентство Gallup Korea, подведя итоги опроса, который был проведён с 23 по 25 октября среди тысячи жителей разных регионов страны. Отрицательную оценку деятельности президента дали 32% респондентов - на 5% больше. Среди причин положительной оценки отмечаются улучшение межкорейских отношений, активная внешняя политика, политика в вопросе безопасности. Среди минусов в работе главы государства указываются, как и прежде, недостаток мер по решению экономических и других проблем населения, а также выявленные в ходе парламентской проверки проблемы в ряде правительственных ведомств. Уровень поддержки правящей Демократической партии Тобуро составил 43%, оппозиционной партии Свободная Корея - 14%, партии Справедливости – 10%, партии Справедливого будущего - 6%, партии Демократии и мира - 1%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет ±3,1% при уровне достоверности 95%.