В РК растут убытки, связанные с излишками риса

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В последние годы излишки риса продавали в РК в качестве корма для скота. В результате убытки составили 1 трлн 800 млрд вон или 1,5 млрд долларов. Как сообщили в министерстве продовольствия, сельского и лесного хозяйства РК, рис отправляется на переработку и используется в качестве корма для скота с 2016 года с целью сократить излишки, которые хранятся на складах длительное время. За три года переработано 1 млн 10 тыс. тонн. При этом рис сбывался по цене, равной 1/10 от закупочной стоимости. Ежегодный бюджет, связанный с заготовкой и хранением риса, составляет 4,9 млрд долларов. Это 39% всего бюджета сельского хозяйства. Депутаты призывают стабилизировать цены на рис путём регулирования объёмов производства, а также сократить профильные бюджетные расходы.