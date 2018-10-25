Индекс потребительских настроений в РК вновь понизился

Photo : YONHAP News

В октябре индекс потребительских настроений в РК вновь оказался ниже ста пунктов. По данным Банка Кореи, опубликованным 26 октября, по состоянию на этот месяц индекс потребительских настроений составил 99,5 пунктов. Это на 0,7 пункта ниже, чем в предыдущем месяце. Если отметка превышает сто пунктов, это свидетельствует об оптимистичном отношении жителей страны к своему будущему и будущему экономики. Показатель быстро сокращался после мая нынешнего года, опустившись в августе ниже ста пунктов. В сентябре было отмечено кратковременное повышение. В Банке Кореи считают, что, несмотря на улучшение экономических показателей, индекс пошёл вниз под влиянием опасений об увеличении цен, в том числе на нефтепродукты, а также из-за резкого падения биржевых котировок. Текущий индекс оценки нынешнего состояния экономики вырос на 3 пункта по сравнению с предыдущим месяцем, составив 67 пунктов, перспективный индекс остался на прежнем уровне в 77 пунктов.