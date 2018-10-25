РК и США проведут совещание по безопасности

31 октября в Вашингтоне состоится 50-е южнокорейско-американское консультативное совещание по вопросам совместной безопасности (SCM). В его рамках министры обороны двух стран Чон Гён Ду и Джеймс Мэттис обсудят вопросы сотрудничества в деле достижения полной денуклеаризации КНДР и налаживания мира на Корейском полуострове, план передачи Сеулу оперативного командования вооружёнными силами в военное время, а также график совместных учений. Ожидается, что стороны обсудят вопрос формирования совместного командования под руководством РК после передачи оперативного командования. По итогам совещания может быть принято совместное заявление. Кроме того, в парламентах двух стран продвигаются резолюции с признанием важной роли данной площадки.