Южнокорейские кадеты посетят Японию и Россию

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Кадеты военных академий сухопутных войск, ВВС и ВМС РК отправятся в совместный морской поход за пределы страны, который продлится с 28 октября по 18 ноября. Как сообщили в министерстве обороны РК, что в нём примут участие 598 кадетов. Они на десантных кораблях «Чхонванбон» и «Ильчхульбон», а также на борту эсминца «Тэ Чжо Ён» проделают длительный путь, который будет пролегать через южнокорейские острова Пэннёндо, Иодо, Чечжудо и Токто, японский остров Сасебо и российский Владивосток. Прежде такие учебные походы проводились только в пределах территории РК. Сообщается, что кадеты посетят базу седьмого флота ВМС США на Сасебо, познакомятся с силами самообороны Японии, во Владивостоке осмотрят достопримечательности, связанные с борьбой за независимость Кореи, посетят командование Тихоокеанского флота ВМФ России и Тихоокеанский военно-морской институт имени Макарова.