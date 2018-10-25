В первый комитет Генассамблеи ООН представлен проект резолюции по КНДР

35 стран-членов ООН представили в первый комитет Генассамблеи проект совместной резолюции с призывом к денуклеаризации КНДР. Об этом сообщила 26 октября радиостанция «Голос Америки». В документе выражена поддержка договорённостей, достигнутых на трёх межкорейских саммитах этого года и американо-северокорейском саммите, а также призыв к КНДР выполнить обещание об отказе от ядерного оружия. В резолюции в очередной раз зафиксирована позиция мирового сообщества, выступающего против наличия у Пхеньяна ядерного оружия. Составители документа призвали КНДР воздержаться от любых ядерных испытаний в целях достижения полной, подконтрольной и необратимой денуклеаризации. Первый комитет планирует провести голосование по принятию данной резолюции в начале ноября.