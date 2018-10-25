Правительство РК поддерживает развитие экономики совместного потребления

Photo : YONHAP News

Вице-премьер, министр планирования и финансов РК Ким Дон Ён подчеркнул важность “шеринг-экономики” или экономики совместного потребления и высказался за необходимость внедрения новых видов услуг в сфере транспорта. В частности, речь идёт о таком сервисе как Карпул - совместное использование автомобиля. Он предоставляет услуги посредника между водителем автомобиля и пассажирами. Так, водитель может подвезти любого пассажира, которому по пути. Таким образом, Карпул стал очевидным примером реализации “шеринг-экономики”, принцип которой заключается в использовании, а не во владении каким-либо благом.