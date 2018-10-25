Отмечены заслуги четырёх городов РК в охране водно-болотных угодий

На очередном съезде участников Конвенции о водоплавающих видах некоторых птиц, или Рамсарской конвенции, были названы города стран-участниц конвенции, в которых чётко соблюдаются принципы охраны и разумного использования водно-болотных угодий и их ресурсов. Такой статус получили 18 местностей из семи стран мира: шесть городов в Китае, по четыре в РК и Франции, по одному в Венгрии, Мадагаскаре, Шри-Ланке и Тунисе. В РК это города Чечжу и Сунчхон, а также уезды Чханнён-гун и Инчжэ-гун. Рамсарская конвенция была принята в феврале 1971 года в Иранском городе Рамсар. РК присоединилась к ней в 1977 году. Заседания участников конвенции проводятся каждые три года.