Военно-транспортный самолёт РК прибыл на Сайпан

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27 октября в 3:20 утра из аэропорта Кимхэ на Сайпан вылетел военно-транспортный самолёт РК, который перевезёт находящихся там южнокорейских граждан на Гуам. Он прибыл в место назначения в 12 часов дня. Как стало известно, в связи с тайфуном «Юту», который обрушился на Северные Марианские острова, международный аэропорт Сайпана отменил все рейсы гражданских авиакомпаний. Посадка и взлёт военных самолётов разрешены в дневное время. Военно-транспортный самолёт перевезёт 1800 южнокорейских туристов. На 27 октября запланировано два рейса. В первую очередь на Гуам будут доставлены пожилые люди, беременные женщины, дети и пострадавшие. С Гуама граждан РК будут перевозить южнокорейские авиакомпании, курсирующие по маршруту Гуам – Инчхон, Пусан. Учитывая, что транспортный самолёт может перевозить до 100 человек, на выполнение всей операции уйдёт значительное время. Представитель правительства сообщил, что возможно привлечение дополнительного транспорта.