Международный аэропорт Сайпана частично возобновит работу

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28 октября международный аэропорт Сайпана возобновит рейсы гражданских авиакомпаний в ограниченном режиме. Об этом сообщили в местном профильном ведомстве. По данным местного издания Saipan Tribune, директор управления по вопросам аэропортов и морских портов Северных Марианских островов Кристофер Тэнорио сообщил, что с 28 октября будут разрешены вылеты из аэропорта. Прилёт гражданских лиц на Сайпан на самолётах пассажирских авиакомпаний пока запрещён. Возможно запрет будет снят через неделю. Он также подчеркнул, что местные аэропорты будут использоваться только в целях вывоза иностранных туристов и принятия гуманитарной помощи.