5 ноября может состояться встреча представителей партий и правительства РК

Photo : YONHAP News

Отдел президентской администрации по государственной политике продвигает проведение 5 ноября первого заседания в рамках диалога политических партий и правительства. Об этом 26 октября в интервью агентству Yonhap News сообщил представитель администрации. Предполагается, что лидеры парламентских фракций будут приглашены в резиденцию президента Чхонвадэ, где в формате официального завтрака состоится обсуждение актуальных вопросов. Сообщается, что в мероприятии примет участие президент РК Мун Чжэ Ин. Договорённость о регулярном проведении таких встреч в рамках диалога партий и правительства была достигнута в ходе встречи представителей сторон, состоявшейся в августе этого года. Тогда было решено проводить ежеквартальные встречи, первую из которых договорились организовать в ноябре. Ожидается, что основными вопросами повестки станут темы правительственной экономической политики и создания режима мира на Корейском полуострове, в том числе вопрос ратификации Пханмунчжомской декларации в Национальном собрании.