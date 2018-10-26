В госдепе США призвали прекратить продажу нефтепродуктов КНДР

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26 октября в госдепартаменте США поприветствовали действия комитета СБ ООН по санкциям в отношении СК, который 16 октября добавил в санкционный список одно северокорейское и два панамских судна, замешанных в перекачке нефтепродуктов с борта на борт. Также в госдепе призвали всех членов ООН прекратить продажу нефтепродуктов Северу. Об этом заявила представитель госдепартамента США Хезер Науэрт. По её словам СК продолжает прибегать к тактике обмана, чтобы обойти санкции ООН в вопросе импорта нефтепродуктов. Она подчеркнула, что США будут вводить санкции в отношении любых физических лиц, организаций и судов, замешанных в незаконных операциях с КНДР. Хезер Науэрт также заявила, что США прилагают усилия для достижения полной, подконтрольной и необратимой денуклеаризации КНДР, и для этого очень важным является исполнение резолюций СБ ООН. Она призвала мировое сообщество соблюдать резолюции СБ ООН до тех пор, пока не будет достигнута полная денуклеаризация Севера.