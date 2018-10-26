С 1995 году ЕС выделил в помощь КНДР 178,2 млн долларов

С 1995 года по октябрь этого года ЕС выделил 178,2 млн долларов на программы оказания гуманитарной помощи КНДР. Об этом 27 октября сообщила радиостанция Свободная Азия, ссылаясь на данные Генерального Директората Еврокомиссии по вопросам гуманитарной помощи и гражданской защиты (ECHO). Указывается, что средства, в основном, шли на оказание продовольственной помощи, модернизацию объектов здравоохранения, а также улучшение инфраструктуры санитарии и питьевой воды. Также отмечается, что более 40% 25-ти миллионного населения КНДР испытывают нехватку питания. А в связи с засухой в прошлом году значительно сократился урожай, что поставило под угрозу продовольственную безопасность КНДР. В последние несколько лет гуманитарные организации не могли провести достаточные исследования по ситуации в КНДР, поэтому настоящее положение дел в этой стране не известно.