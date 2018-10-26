Темпы роста цен на автомобильное топливо в РК снижаются

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Цены на автомобильное топливо в РК продолжили рост 17 недель подряд, достигнув очередного максимума с начала года. По данным интернет-сайта Opinet, средняя цена бензина составила на этой неделе 1.689 вон или 1,6 доллара за литр. Темпы роста замедлились, но показатель достиг новой максимальной отметки с декабря 2014 года, когда стоимость бензина составляла 1.702 воны за литр. Дизельное топливо подорожало за неделю на 4,2 воны и отпускается в среднем по 1.494 воны или 1,32 доллара за литр. Самая высокая цена на бензин была отмечена в Сеуле – 1.773 воны. Наименьшая отметка зафиксирована в Тэгу – 1.661 вона. В Корейской государственной нефтяной корпорации сообщается, что в ближайшее время рост цен на топливо замедлится, учитывая удешевление нефти на мировом рынке, а также планы правительства по снижению топливного налога на полгода с 6 ноября.