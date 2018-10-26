В ЕС сокращается количество резидентов из числа граждан КНДР

В прошлом году право на проживание в 28 странах ЕС получил 121 выходец из КНДР. Об этом 27 октября сообщило агентство Eurostat. Это минимальная отметка за последние 10 лет. Максимальный показатель в 748 человек зафиксирован в 2008 году, когда северянам впервые разрешили пребывать в ЕС. После отметка постоянно колебалась, увеличиваясь и уменьшаясь. Предполагается, что такой спад связан с тем, что с октября прошлого года ЕС запретил выдавать новые разрешения или продлевать право на использование северокорейских рабочих на своей территории. Это было связано с подозрениями о том, что средства, зарабатываемые северокорейскими рабочими, идут на поддержку ядерной и ракетной программ КНДР.