В РК меняется отношение к браку

В южнокорейском обществе снижается стремление к заключению брака. На это указывают результаты исследования, представленные 27 октября группой экспертов Комитета по проблемам низкой рождаемости и старения общества. Количество людей, положительно относящихся к браку, сокращается. Если в 2010 году показатель составлял 64,7%, то в 2014 году отметка опустилась до 56,8%, а в 2016 году до 51,9%. Особенно значительное сокращение наблюдается среди незамужних женщин, что усугубляет нынешнюю проблему низкой рождаемости. В период с 2010 по 2016 год доля холостых мужчин, считающих брак необходимым, сократилась с 62,6% до 42,9%. Показатель среди незамужних женщин уменьшился с 46,8% до 31%.