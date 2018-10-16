Дональд Трамп: США готовы подождать с решением ядерной проблемы Пхеньяна

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Пока Пхеньян не проводит ядерных испытаний, неважно, сколько времени потребует решение его ядерной проблемы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая 27 октября перед избирателями в штате Иллинойс. Как полагают, таким образом он ответил на критику по поводу слишком медленных темпов денуклеаризации КНДР. Трамп также отметил, что сумел за четыре месяца сделать то, что его предшественникам не удавалось сделать 70 лет. Он ещё раз подтвердил, что поддерживает добрые отношения с северокорейским лидером Ким Чон Ыном, добавив, что отношения между Вашингтоном и Пхеньяном развиваются в верном направлении. В случае денуклеаризации КНДР ожидает светлое будущее, тем более, что она занимает выгодное географическое положение между Китаем, Россией и РК,- отметил Дональд Трамп.