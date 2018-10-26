Представитель США по северокорейским вопросам прибыл в Сеул

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28 октября спецпредставитель США по северокорейским вопросам Стивен Бигэн прибыл в Сеул. Он отказался отвечать на вопросы встречавших его журналистов о цели визита. Стивена Бигэна сопровождают специалист по корейским вопросам в Совете национальной безопасности США Эллисон Хукер и советник госдепартамента Кевин Ким. На 29 октября запланированы переговоры с главой МИД РК Кан Гён Хва, спецпредставителем МИД РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хуном и представителями администрации президента. Стороны обсудят возможность активизации диалога между КНДР и США, обменяются информацией о последних контактах с Пхеньяном.