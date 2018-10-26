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28 октября международный аэропорт Сайпана частично возобновил работу, начав приём и отправку гражданских самолётов, полёты которых были отменены из-за последствий тайфуна «Юту». Аэропорт получил повреждения и остался без электричества. Прямым рейсом авиакомпании Asiana Airlines из Сайпана в Сеул вернулись 90 южнокорейцев и 150 граждан КНР. Однако на Сайпане до сих пор остаются более тысячи южнокорейских туристов. 29 октября министерство сухопутных и морских территорий направит туда четыре гражданских самолёта. До конца дня 28 октября южнокорейский военно-транспортный самолёт вывез на Гуам около 500 граждан РК. Как сообщили в южнокорейском МИД, оперативная группа пробудет на Сайпане до 30 октября.