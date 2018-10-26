По версии Realmeter уровень поддержки Мун Чжэ Ина снизился до 58,7%

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Уровень поддержки президента РК Мун Чжэ Ина снизился до 58,7%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого агентством Realmeter с 22 по 26 октября среди 2,5 тыс. человек. Данный показатель на 1,7% меньше по сравнению с прошлой неделей. Отрицательное отношение к деятельности главы государства высказали 35,6% опрошенных - на 2,6% больше. Эксперты полагают, что снижение уровня поддержки президента связано с ухудшением экономических показателей. Демократическую партию Тобуро поддерживают 42 % опрошенных, партию Свободная Корея - 19,5%, партию Справедливости – 9%, партию Справедливого будущего – 6,8%, Статистическая погрешность при обработке данных составляет плюс-минус 2% при уровне достоверности 95%.