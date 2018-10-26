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Спорт

Тхэкондисты РК посетят Пхеньян

Write: 2018-10-29 11:10:47Update: 2018-10-29 17:03:48

Тхэкондисты РК посетят Пхеньян

Photo : KBS News

С 30 октября по 3 ноября делегация Всемирной федерации тхэквондо (WT) посетит Пхеньян по приглашению Международной федерацией тхэквондо (ITF). В состав южнокорейской делегации войдут 49 человек, в том числе представители руководства федерации и демонстрационная команда. Они отправятся в Пхеньян через Пекин. Южнокорейская сторона намерена провести два показательных выступления – первое намечено на 31 октября, а второе совместное с командой ITF - на 2 ноября. В последний раз южнокорейские тхэквондисты выступали в Пхеньяне в начале апреля. 
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