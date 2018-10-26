Газета «Нодон синмун» призывает к изменению структуры экономики КНДР

Газета «Нодон синмун» - главный печатный орган ТПК – пишет о необходимости внесения изменений в структуру экономики на основе развития новейших технологий. Профессора Ли Ги Сона из центра экономических исследований Института социальных наук пишет в своей статье о важности развития технологий до мирового уровня, а также увеличения доли отраслей с применением последних технологий. Отмечается, что структура экономики КНДР должна быть изменена с тем, чтобы иметь возможность обеспечивать постоянное развитие. Профессор также подчеркнул, что промышленные предприятия должны повышать уровень управления, используя имеющиеся полномочия.