Реализация межкорейского железнодорожного проекта замедлилась

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Проведение совместного исследования состояния западного участка межкорейской железнодорожной магистрали Кёныйсон замедлилось. Министр по делам воссоединения РК Чо Мён Гюн связал это с наличием незначительных различий в позициях Сеула и Вашингтона. В ходе состоявшейся 29 октября парламентской инспекции он отметил, что в настоящее время идёт обсуждение с американской стороной совместных межкорейских проектов. Юг и Север договорились провести совместное исследование ещё 15 октября, но до сих пор не определён график дальнейших действий. Предполагается, что ситуация связана с пассивной позицией США по признанию межкорейских экономических проектов в качестве исключений из санкций.