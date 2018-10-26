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Экономика

РК и США обсудят сотрудничество в автомобильной отрасли

Write: 2018-10-29 12:59:45Update: 2018-10-29 14:55:59

РК и США обсудят сотрудничество в автомобильной отрасли

Photo : KBS News

30 октября в Детройте Корейское агентство содействия внешней торговле и инвестициям (KOTRA) совместно с Корейской ассоциацией автомобильной промышленности в США (KPAI) и генеральным консульством РК в Чикаго проведут форум по вопросам южнокорейско-американского сотрудничества в автомобильной отрасли. Эксперты двух стран намерены обсудить ситуацию с экспортом в США автозапчастей, а также вопросы сотрудничества в новых условиях на рынке, в том числе заключение нового соглашения между США, Мексикой и Канадой (USMCA). 
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