РК и США обсудят сотрудничество в автомобильной отрасли

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30 октября в Детройте Корейское агентство содействия внешней торговле и инвестициям (KOTRA) совместно с Корейской ассоциацией автомобильной промышленности в США (KPAI) и генеральным консульством РК в Чикаго проведут форум по вопросам южнокорейско-американского сотрудничества в автомобильной отрасли. Эксперты двух стран намерены обсудить ситуацию с экспортом в США автозапчастей, а также вопросы сотрудничества в новых условиях на рынке, в том числе заключение нового соглашения между США, Мексикой и Канадой (USMCA).