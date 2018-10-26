РК - лидер ОЭСР по уровню самоубийств

Photo : YONHAP News

В 2016 год в РК произошли 25,8 случая самоубийств на 100 тыс. человек населения. Средняя отметка по ОЭСР составляет 11,6. Об этом говорится в докладе министерства здравоохранения и социального обеспечения, представленном 29 октября. Таким образом, по уровню самоубийств РК оказалась лидером среди стран-членов ОЭСР. На втором месте Латвия и Словения – 18,1, на третьем Япония – 16,6. Минимальный показатель - 2,1 - отмечен в Турции. Данный показатель в РК отмечал рост с 2000 года, а после 2010 года пошёл на спад. Это объясняется эффектом от мер противодействия со стороны правительства. В настоящее время реализуется программа по сокращению уровня самоубийств до 17 случаев на 100 тыс. человек населения к 2022 году.