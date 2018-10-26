К 2021 году бесплатное питание будет предоставляться во всех школах Сеула

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С 2021 году во всех школах Сеула ученики будут получать бесплатное экологичное питание. Об этом сообщил 29 октября на пресс-конференции представители мэрии Сеула. К общему списку добавили школы старшей ступени. Таким образом, данная мера коснётся всех учреждений школьного образования, в том числе государственных, частных и специализированных. Со следующего года в тестовом режиме бесплатное питание будет предоставляться в 96 школах старшей ступени в девяти муниципальных округах. В 2021 году объектами программы станут 930 тыс. учеников 1.302 сеульских школ всех ступеней. Бюджет проекта составляет 615,7 млн долларов. 50% этой суммы будут выделены Департаментом образования, 30% - мэрией Сеула, 20% - местными администрациями. Программа бесплатного питания для школьников начала действовать в 2011 году.