Президент РК Мун Чжэ Ин покажет лидеру КНДР Ким Чон Ыну гору Халласан

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Если северокорейский лидер Ким Чон Ын прибудет с ответным визитом в Сеул, то президент РК Мун Чжэ Ин покажет ему гору Халласан. Об этом южнокорейский лидер сообщил в ходе состоявшейся 28 октября встречи с журналистами. Мун Чжэ Ин отметил, что в Пхеньяне ему был оказан очень тёплый приём. Поэтому он долго думал, что можно показать Ким Чон Ыну, хотя неизвестно, сколько времени лидер КНДР пробудет на Юге. В этой связи данный вопрос будет решаться, как только стороны договорятся о визите. Мун Чжэ Ин сказал, что предстоит многое сделать для того, чтобы не упустить шанс наладить мир на Корейском полуострове. По его словам, нужно приложить совместные усилия с КНДР с одной стороны и с США с другой. Отвечая на вопрос, на чём сфокусируется правительство в оставшиеся два месяца уходящего года, Мун Чжэ Ин сообщил, что у него много дел как во внешней политике, так и в экономике. Он отметил необходимость принятия мер по смягчению трудностей населения, одновременно поддерживая стратегию на рост доходов, инновационный рост и справедливую экономику. На встрече с президентом присутствовали 147 представителей 107 СМИ.