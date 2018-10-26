В РК создадут фонд стабилизации рынка капиталов

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Правительство решило сформировать фонд объёмом более 500 млрд вон или 440 млн долларов в целях стабилизации рынка капиталов. Соответствующее решение принято 29 октября на заседании финансового комитета, которое было посвящено состоянию финансового рынка. Участники мероприятия обсудили падение биржевых котировок и утечку иностранного капитала с рынков ценных бумаг. Заместитель председателя комитета Ким Ён Бом заявил, что стабилизационный фонд для индекса высокотехнологичных компаний KOSDAQ решено увеличить до 264 млн долларов. В начале года его планировалось создать в объёме 175 млн долларов. Средства пойдут на инвестирование недооценённых компаний, учитываемых индексом. Помимо этого планируется создать стабилизационный фонд объёмом 175 млн долларов, который будет поддерживать KOSDAQ и главный индекс Корейской биржи KOSPI. Кроме того, Ким Ён Бом заявил об ужесточении наказания участников противозаконных операций.