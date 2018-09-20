Пхеньянская декларация опубликована в правительственном бюллетене

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29 октября в правительственном бюллетене опубликована Пхеньянская декларация. Данная публикация является последней процедурой перед вступлением документа в силу. Она подготовлена от имени президента РК Мун Чжэ Ина, премьер-министра Ли Нак Ёна и министра по делам воссоединения Чо Мён Гюна. Принятие декларации не усилит финансовую нагрузку на население, а также принцип реализации описанных в документе договорённостей в рамках бюджета, одобренного Национальным собранием. Ожидается, что на этой неделе будет также опубликовано межкорейское соглашение в военной сфере. Оно вступило в силу после того, как 26 октября на заседании военных представителей на генеральском уровне стороны сообщили о завершении процедур ратификации в парламентах двух стран.