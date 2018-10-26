Биржевые котировки РК вновь упали

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По итогам торгов 29 октября главный индекс Корейской биржи KOSPI упал на 31,10 пункта или 1,53% по сравнению с предыдущими торгами, составив 1.996,05 пункта. Показатель падает ниже отметки в 2000 пунктов впервые с 7 декабря 2016 года. Благодаря мерам, принятым финансовым ведомством, индекс в начале торгов пошёл вверх, но после стал падать из-за чистых продаж акций иностранными инвесторами. Показатель индекса высокотехнологичных компаний KOSDAQ также снизился на 33,37 пункта или на 5,03% до 629,70 пункта. Это минимальная отметка с 14 августа прошлого года.