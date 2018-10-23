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Переговоры представителей КНДР и США на высоком уровне могут пройти на второй неделе ноября, то есть сразу после промежуточных выборов в Конгресс. Об этом сообщил южнокорейский дипломатический источник. Он напомнил, что первоначально переговоры планировались на конец октября, и об этом сообщал госсекретарь США Майкл Помпео, но стороны достигли предварительной договорённости по новому сроку. Судя по всему, встреча состоится приблизительно 9 ноября. В качестве места проведения может быть выбран Нью-Йорк или Вашингтон. Предполагается, что стороны обсудят проведение второго американо-северокорейского саммита, меры Пхеньяна по денуклеаризации и ответные действия Вашингтона.