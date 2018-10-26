30 октября – самый холодный день с начала осени

Photo : YONHAP News

30 октября в большинстве районов страны столбик термометра опустился ниже нулевой отметки. По данным Корейской метеорологической администрации, до 6 часов утра на горном перевале Тэгваллён в провинции Канвондо минимальная температура воздуха составила -4,4°C, в уезде Чхольвон-гун -3°C, в Пхачжу –2,9°C, в городе Тхэбэк –2,4°C. В Сеуле минимальная отметка составила +0,7°C, что является самым низким показателем этой осенью. В точках, где установлено автоматическое измерительное оборудование, показатели ещё ниже. Так, в горах Сораксан –8°C, в Имнаме уезда Чхольвон-гун –6,1°C. В Сеуле, Сувоне, Хонсоне и других городах был замечен первый лёд. Метеорологи сообщают, что некоторое время температура будет держаться на 3-7 градусов ниже многолетней нормы.