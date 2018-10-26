Главы внешнеполитических ведомств РК и США обсудили ситуацию на Корейском полуострове

В понедельник вечером госсекретарь США Майкл Помпео и глава МИД РК Кан Гён Хва в ходе телефонного разговора обменялись мнениями по вопросу создания режима мира и достижения денуклеаризации на Корейском полуострове. Как сообщили в южнокорейском МИД, был затронут также вопрос американских санкций против Ирана. Кан Гён Хва, в частности, призвала американскую сторону проявить гибкость в придании РК статуса исключения в исполнении санкций против Ирана с целью минимизации ущерба южнокорейских компаний. Она напомнила о неоднократных переговорах сторон по этой теме. Помпео заявил, что США прислушиваются к позиции РК и будут продолжать диалог. Кан Гён Хва также рассказала Помпео о результатах встречи со спецпредставителем США по северокорейским вопросам Стивеном Бигэном. Майкл Помпео также поделился информацией о ходе переговорного процесса с КНДР, предложив продолжать сотрудничество по северокорейскому вопросу.