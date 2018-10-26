Синдзо Абэ: Действия Сеула сдерживают процесс налаживания отношений между РК и Японией

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Сеул совершает действия, которые отрицательно сказываются на процессе построения японо-южнокорейских отношений, устремлённых в будущее. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая на пленарном заседании Палаты представителей японского парламента. Так он прокомментировал недавнее требование Сеула к морским силам самообороны Японии не использовать флаг восходящего солнца «Угильги», который в странах Азии воспринимается как символ японского милитаризма, а также посещение островов Токто в Восточном море южнокорейскими парламентариями. Японский премьер впервые открыто озвучил позицию по этим вопросам. Эксперты считают, что таким образом Синдзо Абэ настраивает общественное мнение и правительство перед слушаниями в Верховном суде РК по делу о принудительной трудовой мобилизации корейцев японским правительством в колониальный период. Синдзо Абэ, между тем, в очередной раз указал на стремление к пересмотру Конституции с целью изменения статуса сил самообороны.