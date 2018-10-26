Китайский самолёт вновь нарушил зону опознавания южнокорейской ПВО

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29 октября в 10:03 утра один китайский военный самолёт вошёл в зону опознавания противовоздушной обороны РК (KADIZ) на северо-западе от острова Чечжудо, покинув её в 10:37. В 11:48 самолёт вновь вторгся в зону в 93 км к востоку от порта Пхохан, пролетев в сторону Каннына. Окончательно китайский самолёт покинул KADIZ в 15:02. Об этом сообщили в объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК. С самого начала на перехват в воздух были подняты южнокорейские истребители F-15K и KF-16, которые сопровождали нарушителя, требуя покинуть зону. Как и в прошлый раз, предположительно речь идёт о китайском разведывательном самолёте Y-9. Это шестой случай нарушения зоны опознавания противовоздушной обороны РК китайскими самолётами в этом году. В этой связи в тот же день начальник департамента международной политики минобороны РК Пак Чхоль Гюн вызвал военного атташе посольства Китая в РК полковника Чжоу Юймина, потребовав принять меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем. Он также указал на необходимость возобновления двусторонних рабочих встреч по вопросу системы ПВО, а также установления прямых телефонных каналов.