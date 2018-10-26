В РК будет создана крупная зона возобновляемой энергетики

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30 октября агентство развития и инвестиций Сэмангым провело церемонию начала масштабного проекта возобновляемой энергетики. В мероприятии принял участие президент РК Мун Чжэ Ин. Речь идёт о проекте создания зоны солнечной и ветровой энергетики, которая будет способна вырабатывать энергию объёмом 4 ГВт. Для его реализации из госбюджета будет выделено 569 млрд вон или 500 млн долларов, привлечены частные инвестиции в размере 10 трлн вон или 8,7 млрд долларов. На площади около 4 тысяч гектаров будут размещены объекты солнечной энергии мощностью в 2,8 ГВт, а также энергии ветра и оборудование, работающее на топливных элементах – по 0,1 ГВт. Кроме того, у города Кунсана провинции Чолла-Пукто планируется разместить морские ветряные установки мощностью 1 ГВт. Агентство развития и инвестиций Сэмангым будет управлять данными объектами в течение 20 лет. После этого по итогам оценки работы будет принято решение о дальнейшей судьбе проекта.