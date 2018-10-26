Объём экспорта в 500 млрд долларов достигнут в рекордно короткий срок

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По состоянию на 29 октября объём экспорта РК с начала года составил 500 млрд долларов. Об этом сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики и Таможенном управлении РК. Данного показателя удалось достичь в течение октября впервые с 1956 года, когда начался сбор соответствующей статистики. В прошлом году отметка была достигнута 17 ноября. Вместе с тем, ожидается, что по итогам года впервые может быть зафиксирован показатель в 600 млрд долларов. Такой подъём отрасли, фиксируемый, несмотря на ряд отрицательных внешних и внутренних факторов, объясняется расширением экспортных направлений, эффектом от соглашений о свободной торговле, улучшением экономической ситуации в крупных странах, а также повышением мировых цен на нефть.