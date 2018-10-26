В третьем квартале южнокорейский экспорт легковых автомобилей сократился на 13,6%

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В третьем квартале этого года южнокорейский экспорт легковых автомобилей сократился на 13,6% в годовом исчислении, составив 8 млрд 100 млн долларов. Количество пнроданных автомобилей сократилось на 12,2%, составив 550 тыс. единиц. Экспорт в данной сфере сокращается четыре квартала подряд. Исключением стали лишь лёгкие, а также крупногабаритные дизельные автомобили. Поставки сократились на рынки США, Канады и Австралии, но в Россию увеличились на 24,3%, в Израиль на 5%. Импорт сохраняет рост пять кварталов подряд. Показатель вырос на 5,7% до 2,4 млрд долларов. Количество ввозимых автомобилей выросло на 5,8%, превысив 70 тыс. единиц. Увеличение ввоза наблюдается из США, Великобритании и Италии, а сокращение - из Германии, Японии и Австрии.