31 октября РК и США проведут совещание по безопасности (SCM)

Photo : YONHAP News

31 октября в Вашингтоне состоится 50-е ежегодное южнокорейско-американское консультативное совещание по вопросам совместной безопасности (SCM). 30 октября в министерстве обороны сообщили, что в рамках юбилейного мероприятия министры обороны двух стран Чон Гён Ду и Джеймс Мэттис обсудят ряд важных вопросов. Это план передачи Сеулу оперативного командования вооружёнными силами в военное время, план проведения совместных военных учений, а также план сотрудничества в деле достижения полной денуклеаризации КНДР и налаживания мира на Корейском полуострове. Стороны затронут вопрос формирования совместного командования под руководством РК после передачи оперативного командования.