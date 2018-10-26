В РК выросла доля внештатных работников

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В РК увеличилась доля внештатных работников. Об этом говорится в докладе Национального статистического управления, представленном 30 октября. В документе указывается, что по состоянию на август этого года в стране насчитывалось 6 млн 614 тыс. внештатных работников. Это на 36 тыс. человек больше, чем за тот же период прошлого года. Количество штатных рабочих выросло лишь на 3 тыс. человек до 20 млн 45 тыс. человек. Это самый низкий рост с 2004 года. Доля внештатников выросла на 0,1%, составив 33%. Увеличение данной категории занятого населения связано с ростом количества таких рабочих в возрасте старше 60 лет. На последних приходится 24,9% людей, работающих на временной основе или по контракту. Средняя зарплата внештатников составила 1,4 тыс. долларов, а штатных работников 2,6 тыс. долларов.