В РК сократилось количество рабочих в производственной отрасли

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В РК сократилось количество населения, занятого в производственной отрасли. По данным министерства труда и занятости, представленным 30 октября, по состоянию на сентябрь количество рабочих производственных предприятий составило 3 млн 627 тыс. человек. Это на 0,1% или 5 тыс. человек меньше, чем за тот же период прошлого года. Спад отмечен впервые за девять месяцев. В министерстве отмечается, что это связано с тенденцией снижения показателей в производстве транспортных средств, в том числе судостроение, а также с тем, что на конец сентября пришлись выходные по случаю осеннего праздника Чхусок, тогда как в сентябре прошлого года был отмечен высокий коэффициент загруженности производственных предприятий.