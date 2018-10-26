РК укрепляет самостоятельность аэрокосмической отрасли

Правительство РК приняло решение в течение 10 лет инвестировать 500 млрд вон или 438,5 млн долларов в развитие аэрокосмических технологий. Такой план 30 октября был опубликован министерством промышленности, торговли и энергетики в ходе официального слушания проекта по разработке и созданию ключевых аэрокосмических технологий. В частности, с 2020 по 2029 год планируется вложить 350 млрд вон из госбюджета и 150 млрд вон частных инвестиций. Министерство приняло решение оказать поддержку в участии отечественных компаний в международных проектах гражданской авиации, а также в разработках передовых технологий. Кроме того, принято решение сосредоточиться на создании отечественной производственной платформы в сфере технологий, в которых РК сильно зависит от зарубежных поставщиков.