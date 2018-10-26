Верховный суд РК вынес решение по делу о принудительном труде корейцев в Японии

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Верховный суд РК обязал металлургическую компанию Nippon Steel Corporation выплатить компенсации четырём гражданам РК, работавшим на её заводах во время японской колониальной оккупации. Такое решение было вынесено 30 октября по итогам апелляционного рассмотрения иска четырёх южнокорецев, требовавших компенсацию от вышеуказанной компании. Что касается спорного момента о праве истцов требовать компенсацию, то суд постановил, что частные обращения по этому вопросу оправданны, поскольку они не подпадают под базовый договор об отношениях между Японией и Кореей, заключённый в 1965 году. Суд также не принял утверждение Nippon Steel Corporation о том, что частные претензии пострадавших утратили актуальность. В итоге суд постановил, что японская компания должна выплатить истцам по 100 млн вон или 87 тыс. долларов. Ожидается, что Япония предпримет ответные меры, обратившись с данным вопросом в международный суд, что усугубит напряжённость в отношениях двух стран.