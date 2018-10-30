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Объём промышленного производства в РК в сентябре сократился на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 4,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Сентябрьское сокращение, вызванное главным образом снижением объёмов производства автомобильных запчастей и электроники, оказалось самым значительным за последние 19 месяцев. Таким образом, подтвердились опасения по поводу замедления экономического роста. В частности, объём производства в добывающей, обрабатывающей и топливной промышленности сократился на 2,5%, в автомобильной промышленности – на 4,8%, в электронной промышленности – на 7,8%, розничные продажи – на 2,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Между тем инвестиции в производственные мощности увеличились на 2,9%. Загрузка производственных мощностей составила 73,9%, сократившись на 1,8%.