Чистая прибыль Samsung Electronics в третьем квартале возросла на 17,5%

Photo : YONHAP News

Чистая прибыль компании Samsung Electronics в третьем квартале текущего года возросла на 17,5% в годовом исчислении, составив 13 трлн 100 млрд вон или 11,5 млрд долларов. Об этом говорится в финансовом отчёте компании, опубликованном в среду. Операционная прибыль, то есть, разница между чистой выручкой и суммарными расходами по обычным видам деятельности возросла ха тот же период на 20,9%, составив рекордные 17,5 трлн вон или 15 млрд 400 млн долларов. Продажи возросли на 5,5, составив 65 трлн 400 млрд вон или 57 млрд 400 млн долларов. Уточнённые финансовые показатели третьего квартала практически совпали с предварительными результатами, опубликованными ранее.