Заместители глав МИД России и КНДР обсудили ситуацию на Корейском полуострове

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Во вторник в Москве состоялась встреча заместителей министров иностранных дел России и КНДР - Игоря Моргулова и Син Хон Чхоля. Как отмечается в информационном сообщении, опубликованном на сайте российского МИД, стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове. Кроме того, они обсудили «состояние и перспективы развития двусторонних отношений, включая сотрудничество в практических областях». Син Хон Чхоль находится с визитом в России. Ранее он заявил, что северокорейская сторона ценит усилия России в поддержании мира на Корейском полуострове.