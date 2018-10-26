Ли Нак Ён: Правительство РК поддерживает решение о компенсациях жертвам принудительного труда

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Правительство РК поддерживает решение Верховного суда страны, которое обязывает металлургическую компанию Nippon Steel Corporation выплатить компенсации четырём южнокорейским гражданам, которые работали на её заводах во время японской колониальной оккупации. Об этом заявил во вторник премьер-министр РК Ли Нак Ён, добавив, что правительство внимательно изучит решение суда и выработает в соответствии с ним собственные меры, которые помогли бы жертвам принудительного труда. Он подтвердил намерение Сеула развивать отношения с Токио. В соответствии с решением суда, компания, которая в настоящее время носит название Nippon Steel & Sumitomo Metal, обязана выплатить 400 млн вон или 350 тыс. долларов жертвам принудительного труда.